VNL 2026'nın 3-7 Haziran tarihleri arasında Brezilya'da oynanacak olan ilk hafta maçları, bugün start alıyor. Filenin Sultanları da bugün TSİ 19.00'da Dominik Cumhuriyeti'nin karşısına çıkarak ilk sınavını verecek. Turnuvanın 17-21 Haziran'da oynanacak ikinci haftası Ankara'da, 8-12 Temmuz'daki üçüncü haftası ise Japonya'da gerçekleştirilecek.

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar ise finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

MAÇLAR ŞİFRELİ KANALDA

Öte yandan Filenin Sultanları'nı izlemek için ekran başına geçenler, kötü bir sürprizle karşılaşacak... Şimdiye dek TRT'de yayınlanan VNL karşılaşmaları, bu sene şifreli kanal S Sport'tan yayınlanacak.

Yayın haklarını elinde bulunduran S Sport'un, TRT ile yapılan görüşmelerde sonuna varamaması üzerine 'voleybol ülkesi' Türkiye'de binlerce kız çocuğuna umut olan Filenin Sultanları'nın maçları da dahil olmak üzere tüm karşılaşmalar, şifreli platformda yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk hafta programı ise şöyle:

3 Haziran - TSİ 19.00 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran - TSİ 22.30 Türkiye - Hollanda

6 Haziran - TSİ 21.30 İtalya - Türkiye

8 Haziran (7'yi 8'e bağlayan gece) TSİ 00.00 Bulgaristan - Türkiye.