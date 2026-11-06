A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı maç için genel bilet satışı başladı... Karşılaşma, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.