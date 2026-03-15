Milli kaleci Berke Özer, Fransa’da yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, genç futbolcunun ilişkisini gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYA FOTOĞRAFI AŞKI ORTAYA ÇIKARDI

Gloria Dinov’un paylaştığı fotoğrafta, Berke Özer’in saati ve dövmeleri dikkat çekti ve aşklarının yeni başladığı konuşuluyor. Fransız modelin güzelliği sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

BERKE ÖZER'İN EVLİLİK HAYALİ

Berke Özer, daha önce yaptığı açıklamada sakin ve şovsuz bir aşk istediğini dile getirmişti:

“Artık sakin, sessiz, şovsuz bir aşk arıyorum… Geleyim eve, mumlar yakılsın, Netflix açalım, mısır patlatsın… Artık alkolün, müziğin, pisliğin içinde olmak istemiyorum. Evlilik hayalim bu.”

Yeni ilişkisi, futbolcunun hayalindeki huzurlu aşkı bulduğunu gösteriyor.

MİLLİ TAKIM'DA BERKE ÖZER KRİZİ YAŞANMIŞTI

Ekim 2025'te Milli Takım’da Berke Özer krizi yaşandı. TFF, kaleci Berke Özer’in kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmadan kamptan ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

BERKE ÖZER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'nin bu paylaşımının ardından Berke Özer'den de açıklama geldi. Özer'in açıklaması şöyle:

"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmenin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı.

Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurtdışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul’a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da “teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni” dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım.

Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonunun parçası olmaktan her zaman onur duydum.

Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay Yıldızlı forma için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız şekilde, ülkesini en iyi şekilde temsil amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak, her bireye eşit adaletli bir sistem içinde bulunmak istiyor ve süreçle ilgili yaşanan bu açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."