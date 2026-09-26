UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın akşam İrlanda Cumhuriyeti, İsrail ile karşılaşacak. Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak ve Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak. Ancak maça saatler kala, The Times'ta yer alan habere göre, İrlanda Milli Takımı karşılaşmaya çıkmak istemiyor. Oyuncuların talebi üzerine antrenman ertelendi. İrlanda Cumhuriyeti Teknik direktörü Heimir Hallgrimsson da basın toplantısına katılmadı. 'SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ' İrlanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Hallgrimsson, daha önce yaptığı açıklamada İsrail ile oynanacak maça ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. Hallgrimsson, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." demişti. İrlanda'nın maça çıkmama kararı, karşılaşmanın askıya alınması ihtimalini gündeme getirdi.

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