15 Kasım Pazar akşamı televizyon ekranlarında milli maç heyecanı yaşandı. Türkiye-Fransa karşılaşması Total, AB ve ABC1 reyting gruplarının tamamında birinci sıraya yerleşti. Gecenin iddialı yapımları Ömür Usta, Daha 17 ve Teşkilat'ın sıralaması da belli oldu.

ZİRVEDE MİLLİ MAÇ VAR

15 Kasım Pazar gününün reyting sonuçlarına göre Fransa-Türkiye karşılaşması üç kategoride de rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Ömür Usta tüm izleyici gruplarında ikinci sıraya yerleşirken Daha 17 üçüncü sırada kendine yer buldu. Teşkilat ise gecenin dördüncü sırasında kaldı.

TEŞKİLAT ÜÇ KATEGORİDE DE DÖRDÜNCÜ

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında dördüncü sırada yer aldı. Böylece gecenin sıralamasında ilk dört yapımın yeri üç kategoride de değişmedi.