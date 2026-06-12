AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığınca 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Siz Hepiniz Biz Türkiye" şarkısı yayımlandı.

AKP'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen çalışmanın yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendi. Aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eser, Hadi Gülüm Yandan Yandan türküsünün yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı.

Şarkı için hazırlanan ve yapay zeka araçlarının da kullanıldığı klipte Milli Takım maçlarından kesitler, Erdoğan, yerli otomobil Togg, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve savunma sanayiye atıf yapılan farklı görüntülerle harmanlandı.

MİLLİ TAKIM HESABINDAN AKP'YE TEŞEKKÜR

"Siz Hepiniz Biz Türkiye" şarkısının klibi, A Milli Takım'ın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Paylaşımda, "Bu kıymetli eser için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’na, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.

'SİYASİ PARTİNİN REKLAM ARACI HALİNE GETİRİLDİ'

Milli Takım X hesabında 4 milyon görüntülenen klibe çok sayıda eleştiri geldi.

Paylaşılan videonun altına kullanıcılar, "Bari şurada bütün olun, bari şurada ayrıştırmayın, milletin gözüne sokmayın. Sizin siyasetiniz batsın, bırakın da şu maç ortamında siyasilerinizi görmeyelim. Milli formalara da AKP logosu koyun, rahatlayın artık", "Büyük kepazelik. Türk Milli Takımı mısınız AKP Milli Takımı mısınız? Yazıklar olsun şu paylaşımı yapanlara da yaptıranlara da", "Maça mı gidiyoruz savaşa mı? Tanklar ihalar sihalar ne alaka? Klipte futbolculardan çok cumhurbaşkanının olması ne alaka? Koskoca ülkede şarkıcı kalmamış gibi yapay zekaya söyletilmesi ne alaka? Milli takım hesabında böyle bir paylaşım yapılması ne alaka?", " "Böyle bir milli takım olmaz olsun. Bir ülkenin milli takımı nasıl olur da bir siyasi partinin reklam aracı haline getirilir. Hadi teklif eden utanmadı da orada bu işi kabul eden sizlerin de yüzü kızarmadı mı?", "Çok yanlış bir tanıtım sergiliyorsunuz, Milli Takım hepimizin takımı. Ortak sevinç ögesini bu paylaşımla "sadece birilerinin paylaşımı" seviyesine getirdiniz. 2002'de Dünya Kupası ülkenin-Türklerin sevinciydi maalesef bunu da parti seviyesine indirgediniz, çok yazık" yorumları yaptı.