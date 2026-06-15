14 Haziran 2026 Pazar günü sabah saat 07.00’de ekranlara gelen Avustralya - Türkiye Dünya Kupası mücadelesi dev ekranların kurulduğu meydanlarda izlendi. Ancak Antalya’da bir işletmenin, kamu yayıncısı TRT’nin şifresiz sunduğu bu milli coşkuyu ticari ranta çevirme girişimi bardağı taşırdı.

'POLİSİ YIĞARIM'

Herkesin ücretsiz izleyebileceği maç için müşterilerden ekstra giriş ücreti talep eden mekan sahibi ile vatandaşlar arasında sert bir tartışma çıktı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir müşterinin görüntülerinde, işletmecinin "Kalk, burası benim mekanım. Kalk diyorsam kalkacaksın. Yığarım bütün polisi buraya!" diyerek müşteriyi kovmaya çalıştığı anlar infial yarattı. Vatandaşın ise "Kiminle konuştuğunu bilmiyorsun, kendine gel" diyerek hakkını savunduğu görüldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı olaya el koydu. Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yayılmasının hemen ardından 14 Haziran günü söz konusu işletmeye baskın düzenleyerek denetim gerçekleştirdi.

325 BİN TL CEZA KESİLDİ

Denetimin detaylarını paylaşan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, işletmenin girişinde mevzuata uygun fiyat tarifesi ve menü bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. Kuralları çiğneyen mekana 325 bin 622 TL idari para cezası kesildi ve gerekli tutanaklar tutuldu.

"Tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak adına denetimlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz. Mevzuata aykırı hareket eden, fırsatçılık yapan işletmelere karşı yasal yaptırımları anında uygulamaya devam edeceğiz."