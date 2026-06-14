A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası mücadelesi, sadece sahadaki futbolla değil, protokol tribünündeki üst düzey katılımla da dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlıların bu kritik sınavını futbol dünyasının bir numaralı ismi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte takip etti.

KAMERALARA YAKALANDI

Karşılaşmanın heyecan dolu anlarında yayıncı kuruluşun kameraları sık sık protokol tribününe çevrildi. Kameraların odağındaki TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun oldukça ciddi, konsantre ve sert yüz ifadesi ise ekran başındaki futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

Maçın önüne geçen bu görüntüler kısa sürede sosyal platformlarda en çok konuşulan konular arasına girdi. Futbolseverlerin bir kısmı Hacıosmanoğlu’nun maça ve milli takıma tamamen odaklandığını savunurken, bir kısım taraftar ise bu karakteristik sert ifadeye yönelik esprili paylaşımlarda bulundu.