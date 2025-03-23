

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi izlemek için televizyonlarını açan futbolseverler daha önce görülmemiş bir uygulama ile karşı karşıya kaldı.

REKLAM İÇERİKLERİ KAPATILDI

Milli maçın yayıncısı TV8, Budapeşte'deki Puskás Aréna stadındaki reklam panolarının üzerini beyaz bir bant kullanarak kapattı.

Stadyumda bulunan tüm reklam içeriklerini kapatan TV8 konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

TV8'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kanalımız, Karadağ-Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız."

'TEKRARLARI DA GÖSTEREMİYORUZ'

Maç devam ederken spiker de zaman zaman yaptığı uyarılarda, ''reklam panoları ile ilgili hassasiyetimiz nedeniyle mücadelede yaşanan pozisyonların yakın çekim tekrarını gösteremiyoruz. Konuyla ilgili anlayışınızı rica ediyoruz'' dedi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle bir iddianame hazırlandı. 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle yargılanacak sanıkların ilk duruşması temmuz ayında yapılacak.