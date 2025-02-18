"4 Nations Face-Off" turnuvasında ABD ve Kanada Buz Hokeyi takımlarının karşılaştığı müsabakaya yaşanan olaylar damga vurdu.

BUZDA KAVGA

CBS News'un haberine göre, "4 Nations Face-Off" turnuvasında karşı karşıya gelen ABD ve Kanada takımlarının taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Mücadele öncesinde yapılan seremonide ABD Milli Marşı yuhalandı.

Maçın ilk 9 saniyesinde 3 kavga birden çıktı. Sahadaki oyuncular sırasıyla 2. 4. ve 9. saniyelerde yumruklarını konuşturdu.

Müsabakayı izleyenler arasında yer alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ülkesinin takımına destek gösterdi. Kanada Milli Marşı'ndan alıntı yaparak "Hazırız her zaman seni korumaya" cümlesini paylaşan Trudeau, maçtan görüntüler paylaşarak ülkesi ile gurur duyduğunu ifade etti.

GERGİNLİK SEBEBİ TRUMP

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninden önce Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması, Grönland'ın da ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini gündeme getirmiş, Panama Kanalı'nı da Çinlilerin işlettiği iddiasıyla ABD'ye verilmesi gerektiğini savunmuştu.