2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ameliyat edildi.

Toprak Razgatlıoğlu, Milano kentinde geçirdiği operasyon sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bazen beklenmedik şeyler yaşanabiliyor. Kariyerimde ilk kez bir sezonu erken bitirmek zorunda kaldım. Daha güçlü dönmek için omuz ameliyatı oldum. İyileşme sürecim başladı, biraz zamana ihtiyacım var. Destek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede pistlere dönerim." ifadelerini kullandı.