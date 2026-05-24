41 ülkeden 300’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği organizasyonda makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun, finalde Danimarkalı rakibi Tanja Gellenthien’i 147-146 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Makaralı yay erkekler kategorisinde yarışan Emircan Haney ise Polonyalı rakibi Przemyslaw Konecki karşısında gösterdiği üstün performansla Avrupa şampiyonu oldu.

Bu büyük başarı yalnızca bir sportif zafer değil; yıllardır sabırla, inançla ve emekle büyüyen bir hikayenin de güçlü bir yansıması oldu.

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesi’nde başlayan makaralı yay okçuluğu yolculuğu, bugün Avrupa’nın zirvesine taşındı. Sağlık ocağının bahçesinde birkaç çocuğun eline yayı almasıyla başlayan bu hikaye, Dr. Ejder Sözen’in öncülüğünde yıllar içerisinde Türkiye’nin en dikkat çekici spor başarı öykülerinden birine dönüştü.

Bugün Avrupa şampiyonluğu yaşayan Emircan Haney’in başarısı, yalnızca bireysel bir zafer değil; Bencik’te yıllardır büyüyen disiplinin, dayanışmanın ve kararlılığın da sonucu olarak görülüyor. Aynı şekilde Hazal Burun’un Avrupa şampiyonluğu da Türk makaralı yay okçuluğunun ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.

Türk okçuluğu son yıllarda dünya çapında önemli başarılara imza atarken, Antalya’da kazanılan bu şampiyonluklar yeni nesiller için de ilham kaynağı oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından takdim edildi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, Türk okçuluğunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir Köyden Avrupa Şampiyonluğuna Uzanan Başarı Hikayesi

Hazal Burun ve Emircan Haney’in Avrupa şampiyonluğu, yalnızca sportif bir başarı olarak değil, yıllardır Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesi’nde büyüyen örnek bir dönüşüm hikayesinin sonucu olarak da dikkat çekiyor.

2010 yılında köye aile hekimi olarak atanan Dr. Ejder Sözen’in öncülüğünde başlayan makaralı yay okçuluğu çalışmaları, bugün Avrupa ve dünya çapında dereceler kazanan sporcular yetiştiren önemli bir başarı modeline dönüştü.

Sağlık ocağının bahçesinde başlayan antrenmanlar, kış aylarında eski bir tütün deposunda devam etti. Kısıtlı imkanlarla başlayan bu süreç; disiplinli çalışma, güçlü bir sistem ve kararlı bir ekip ruhuyla yıllar içerisinde Türkiye’nin en dikkat çekici spor başarı hikayelerinden biri haline geldi.

Bencik’te yetişen sporcular bugüne kadar 500’ün üzerinde madalya ve 200’den fazla altın madalya kazanırken, Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla Türk okçuluğunu uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Bugün Avrupa şampiyonu olan Emircan Haney ile Hazal Burun’un elde ettiği başarı da, küçük bir Anadolu köyünde başlayan bu büyük hikayenin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Bencik’te başlayan bu yolculuk, sporun doğru rehberlik, inanç ve fırsat eşitliğiyle hayatları nasıl değiştirebildiğinin en güçlü örneklerinden biri olarak görülüyor.