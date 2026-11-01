LaLiga'nın 11. haftasında Getafe, sahasında Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna dahil olan milli futbolcu Enes Ünal, bir gol ve bir asistle takımının geri dönüşüne öncülük etti.

Konuk ekip Sevilla, 19. dakikada Salas'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

ALTI DAKİKADA BİR GOL BİR ASİST

Enes Ünal, 68. dakikada attığı golle skora denge getirdi. Getafe, 74. dakikada Satriano'nun golüyle 2-1 öne geçerken asisti yapan isim de Enes Ünal oldu.

Orel Mangala, 90+4. dakikada ağları havalandırarak karşılaşmanın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükseltti, Sevilla ise 17 puanda kaldı. LaLiga'da gelecek hafta Getafe deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Sevilla da sahasında Alaves'i konuk edecek.