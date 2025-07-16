2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve daha sonra da özelleştirilen Milli Piyango, yaşadığı güven kaybını anket çalışması yaparak ölçtü. Meclis KİT Komisyonu üyelerine gönderilen anketin ‘sonuç’ bölümünde MP’nin içinde bulunduğu güven sıkıntısı açıkça ifade edildi ve “Katılımcıların genel olarak Milli Piyango’nun özelleşmesinden, şu anki hizmetlerinden, çekiliş sisteminden ve yeniliklerden memnun olmadıkları görülmüştür. Öfkeli olan kişilerle çalışma yapılamamıştır” denildi.



MP tarafından TBMM KİT Komisyonuna gönderilen bilgi notunda, milletvekillerinin “Güven kaybıyla ilgili kurumunuzun yaptığı araştırma var mıdır, sonuçları nelerdir” sorusu cevaplandırıldı. Bu konudaki bilgi notunda şöyle denildi:

'GÜVENİLİR DEĞİL'



“Bayiler üzerinde yapılan çalışmada, yüzde 9’luk bir kesimin Milli Piyango’nun özelleştiğini bilmediği görülmüştür. Bayiler arasında memnun olanlar ile olmayanların oranlarının birbirine yakın bulunduğu da belirlenmiştir. Bayilerin Milli Piyango İdaresini güvenilir bulmadığı, yetkilerin kısıtlanıp, hasılatların düştüğü, komisyon ücretlerinden rahatsız oldukları ve müşterilerinin de memnun olmadıklarını düşündükleri görülmüştür.



Toplum üzerinden yapılan çalışmada ise, katılımcıların çekiliş sisteminden ve yeniliklerden memnun olmadıkları belirlenmiştir. Sayısal oyunlar çoğunlukla şeffaf bulunmamaktadır. Bayi ve vatandaş anketi yüz yüze yapılırken, memnun olmayan hatta öfkeli olan kişiler ile çalışma gerçekleştirilememiştir. Bu kişiler anket formunu da doldurmamıştır.”

KUMARA YÖNELDİ



Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu Demirören Holding’e ait Milli Piyango, eskisi gibi iş yapmayınca kumar olan sanal oyunlara yöneldiği için eleştirilerin hedefinde. Vatandaşlar, çekiliş sisteminden ve yeniliklerden memnun değil





