Milli satranç oyuncusu Feyza Keskin'in vefatı spor camiasını yasa boğdu. Konuyla ilgili resmi duyuru Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapıldı.
Cenaze Bilgileri:
FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI
Türkiye Satranç Federasyonu, 2010 doğumlu milli sporcunun vefatına ilişkin yayımladığı mesajda üzüntülerini dile getirdi. Yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Feyza Keskin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kıymetli sporcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK
Federasyondan alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki Feyza Keskin'in kesin ölüm sebebi, gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
Genç sporcunun cenazesi, kılınacak öğle namazına müteakip Burdur'un Kozluca köyünde defnedilecek.