Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı erkekler 60 kilogram sağ kol kategorisi B Grubu ikinci turunda piste çıkan milli bilek güreşçimiz Beytullah Macit, İsrailli sporcu Daniil Serbinenko ile karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca diğer rakipleriyle selamlaşan Macit, müsabaka öncesinde Serbinenko'nun uzattığı eli sıkmayı reddetti. Milli sporcunun rakibinin elini geri çevirdiği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tokalaşmayı reddetmesinin ardından masaya geçen Beytullah Macit, sergilediği patlayıcı güçle rakibine adeta göz açtırmadı. Milli sporcu, İsrailli rakibini yalnızca 1 saniye içinde mağlup ederek turnuvanın en kısa karşılaşmasına imza attı. Yıldırım hızıyla gelen yenilginin ardından Daniil Serbinenko'nun, aldığı sert darbenin etkisini azaltmak için kolunu ve bileğini sallayarak toparlanmaya çalıştığı görüldü.

ÇİFTE MADALYAYLA DÖNDÜ

Sağ kol kategorisindeki etkileyici performansıyla adını son dörde yazdıran genç milli sporcumuz, yarı final aşamasında Rus rakibi Abdullakh Baikulov'a mağlup oldu. Mücadeleyi dünya üçüncüsü olarak noktalayan Beytullah Macit, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından yayımlanan resmi sonuç listesine göre milli sporcumuz turnuvada tek madalyayla yetinmedi. Macit, aynı şampiyonada 60 kilogram sol kol kategorisinde ise dünya ikinciliğine ulaşarak gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.