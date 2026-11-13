Milli sporcular, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.

4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirildi.

Bugün yapılan son müsabakalarda ay-yıldızlı genç sporculardan Candeniz Berrak, eskrim erkekler kılıç finalinde Kazakistan'dan Aibar Kaiym'i 15-6 yenerek altın madalya kazandı.

Dakar 2026'da milli okçu Dünya Yenihayat, kızlar klasik yay bireysel kategorisinde finalde ABD'li Ye-Eun Whang'ı 6-5 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Milli judocu Sema Nur Yüksel, kadınlar 44 kilo finalinde Ürdünlü Houda Wshah'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Tekvando Karma Milli Takımı da 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın final müsabakasında Ürdün'e 2-0 mağlup oldu ve oyunları gümüş madalya ile tamamladı.

Milli yüzücü Kırhan Yılmaz ise erkekler 200 metre karışık finalinde 2:02.91'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Milli sporculardan Elif Çelik, atletizm kadınlar 2000 metre engelli finalinde 6:36.99'luk derecesiyle kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Ay-yıldızlı tekvandocu İbrahim Efe Düzel, yarı finalde Meksikalı Guillermo Manuel Cortes Labastida'ya 2-1 mağlup oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli tekvandocu Ayşe Işık ise kızlar 63 kiloda yarı finalde Alman rakibi Luna Fellinger'e 2-0 yenildi ve bronz madalya kazandı.

Milli boksçu Muhammet Ali Arlı da yarı finalde Taylandlı rakibi Siwa Chainarong'a 5-0 mağlup oldu ve bronz madalya için kürsüdeki yerini aldı.

Türkiye Dakar 2026'yı 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı.