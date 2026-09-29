Türkiye - İtalya maçında belirli süre alan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda idmana çıktı. Isınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan oyuncular, ardından top kapma çalışması yapıp taktik oyun oynadı.
ORKUN VE EMİRHAN KATILMADI
İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.