UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan A Milli Takımımız, Galler’in ardından ikinci sırayı alınca A Ligi’ne yükselme şansını play-off turuna bırakmıştı. Merakla beklenen gün geldi Ay-Yıldızlılar play-off turu ilk maçında bugün Rams Park Stadı’nda Macaristan’ı konuk edecek.
ELENİRSE B LİGİ
MILLILER saat 20.00’de başlayacak mücadelede 23 Mart Pazar günü Puskas Arena’da yapılacak rövanş için avantajlı bir skor yaka- lamayı hedefliyor. Türkiye, Macaristan engelini geçerse UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi takdirde yoluna B Ligi’nden devam edecek.
MUHTEMEL 11’LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Macaristan: Dibusz, Balogh, W. Orban, Dardai, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, R. Sallai, Szoboszlai, Varga