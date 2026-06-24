2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Los Angeles’a geldi. Arizona’da kamp yaptığı otelden ayrılıp uçakla Los Angeles’a inen milliler ardından takım otobüsüyle konaklayacağı otele ulaştı.

Los Angeles'ta yaşayan Türk vatandaşları, araçlarını bayraklarla donatarak takımı havalimanından itibaren takip etmeye başladı. Bölgede yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye'den gelen taraftarlar takıma destek verdi.

OTEL ÇEVRESİNDE PROTESTO

Otel çevresinde bekleyen bazı taraftarlar ise kafileyi protesto etti. Los Angeles’ta bazı taraftarlar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Montella’ya tepki gösterdi. Taraftarlar, “Montella go home!” sloganları atarken, “Liyakatsizler dönün ülkeye”, “Yazıklar olsun” sözleri yankılandı.

Ay-yıldızlı ekip, ABD karşılaşmasının hazırlıklarını Los Angeles’ta yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. Türkiye-ABD mücadelesi 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te oynanacak.

'HALA İÇİMİZ ACIYOR'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi. Hacıosmanoğlu, "Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz." dedi.