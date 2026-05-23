A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da yaptığı kampla sürdürüyor. Bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında ise sakatlık şoku yaşandı.

Fanatik'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu, antrenman sırasında kötü bir sakatlık yaşadı ve çalışmayı gözyaşları içinde terk etti. Yıldız futbolcunun durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Öte yandan kampta Altay Bayındır, Atakan Karazor, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Mustafa Eskihellaç ve Zeki Çelik, kulüplerindeki maçları tamamlanmadığı için henüz yer almıyor. Merih Demiral, Mert Günok ve Yusuf Akçiçek de izinli oluşları nedeniyle yok. Ahmetcan Kaplan ve Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel antrenman yapıyor.