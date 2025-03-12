Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'dan oluşan milli takım, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya aldı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.
Şevval İlayda, Şimal ve Esra'nın yer aldığı milli takım, altın madalya maçında Monika Karsch, Susanne Neisinger ve Doreen Vennekamp'tan oluşan Almanya ile karşılaştı.
Müsabakayı 16-4 kazanan ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonu oldu.
Bu kategoride bronz madalyayı ise Ukrayna kazandı.
ERKEKLER DE ALTIN MADALYA KAZANDI
Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde madalya müsabakaları yapıldı.
Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'nin temsil ettiği milli takım, altın madalya karşılaşmasında Jindrich Dubovy, Pavel Schejbal ve Pavel Svetlik'in yer aldığı Çekya ile karşılaştı.
14-10 geriye düştükleri karşılaşmayı 16-14 kazanmasını bilen ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milliler, böylece organizasyonu altın madalyayla tamamladı.
Bu kategoride bronz madalya ise Azerbaycan'ın oldu.