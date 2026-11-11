UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Futbol A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, Ebubekir Uçar Spor Salonu'nda aktivasyonla başladı. Ardından sahaya çıkan futbolcular, ısınmanın ardından teknik beceri ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde duran toplar üzerinde duruldu. Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF Genel Sekreteri Serdar Yıldız da izledi.

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