2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Millilerde nihai karar günü yaklaştı. 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak olan Milliler, bu karşılaşmanın ardından Dünya Kupası için ABD'ye yolculuğunu başlatacak.

KADRODAN 9 KİŞİ EKSİLECEK

A Milli Takım Vincenzo Montella'nın belirlediği geniş kadroda 35 futbolcu yer alıyor ve Milliler, çalışmalarını bu ekiple sürdürüyor. Ancak ABD yolculuğu öncesi, 1 Haziran'da bu ekipten 9 kişi eksilecek sayı 26'ya düşecek. Ülkelerin Dünya Kupası kadrolarında 3'ü kaleci olmak üzere en az fazla 26 futbolcu yer alacak.

A Millilerin mevcut 35 kişilik kadrosu ise şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı.