Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftada tek yenilgisini Brezilya karşısında almıştı.
Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın son durumu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Brezilya maçında sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden Hande Baladın'ın sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edildi.
Milli yıldızın tedavisine hemen başlandı..
VNL'in 3. haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde sahne alacak Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
9 Temmuz 2025
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz 2025
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz 2025
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz 2025
21.00 Sırbistan-Türkiye