İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın vedası sonrası A Milli Futbol Takımı'nda başlayan teknik patron arayışı yeni bir boyut kazandı. TFF yönetimi, geçtiğimiz günlerde özel uçakla İstanbul'a gelen ve yerli adaylar arasında tek isim olarak masada bulunan Arda Turan ile resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arda Turan'ın yaptığı son açıklamaların ardından TFF Yönetim Kurulu diğer seçenekleri masaya yatırdı. Federasyonun uzun vadeli planlama doğrultusunda yabancı teknik direktörler üzerine yoğunlaşacağı belirtilirken, acil takvim için farklı bir formül devreye sokuldu.

KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ GÜNEŞ SÜRPRİZİ

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi kapsamında kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa karşılaşmalarına kadar yeni yabancı teknik heyetin netleşmemesi ihtimaline karşı federasyon "geçici yerli hoca" formülünü gündemine aldı.

TFF yönetiminin bu kritik iki maçlık süreç için düşündüğü sürpriz ismin Şenol Güneş olduğu ortaya çıktı. Yeni teknik direktör konusunda somut adım atılamaması halinde, millilerin sahaya tecrübeli hocanın yönetiminde çıkması en güçlü seçenek olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ YAŞATTI

Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden olan 74 yaşındaki teknik adam, daha önce iki farklı dönemde A Milli Takım'ın başında görev yaptı: