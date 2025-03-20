UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Kaan Ayhan, oyunu sedye ile terk etti.

Karşılaşmada 21. dakika oynanırken gelişen Macaristan ayağında sağ kanattan ceza sahasına giren Barnabas Varga, son çizgiye inerek pasını altıpas sağ çaprazındaki Zsolt Nagy'ye gönderdi. Zsolt Nagy bekletmeden vuruşunu yaptı ancak Kaan Ayhan son anda araya girmeyi başardı.

Bu pozisyondan sonra sakatlık geçiren Kaan Ayhan, ilk tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Bir süre kendisini deneyen deneyimli futbolcu, 27. dakikada kendisini yere bıraktı. Kenara değişiklik işareti verilirken, sahayı sedye ile terk eden Kaan Ayhan'ın yerine oyuna Mert Müldür dahil oldu.