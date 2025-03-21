UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Puskas Arena Stadyumu'nda Macaristan'a konuk olacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı.. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya Serie B'de Palermo forması giyen Rayyan Baniya'yi kadroya dahil etti. Mert Günok'un yokluğunda 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da antrenmana katıldı.
Sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralık olarak giden Rayyan Baniya, 24 maçta 1783 dakika forma giyerken, iki de gole imza attı.