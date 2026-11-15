A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Peki henüz grubunda puanla tanışamayan Türkiye A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde dört grubun sonuncuları kendi aralarında sıralanıyor. Bu sıralamada en iyi iki takım, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynama hakkı kazanıyor.

Son iki sırada kalan takımlar ise doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Play-off'a katılmaya hak kazanan ekiplerin A Ligi'nde kalabilmesi için çift maçlı eleme turunu geçmesi gerekiyor.

FRANSA'YI YENMEMİZ ŞART

Bu nedenle Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için öncelikle grup sonuncuları arasında ilk iki sıraya girmesi, ardından play-off eşleşmesini kazanması şart. A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma yolundaki ilk hedefi, Fransa deplasmanından galibiyetle ayrılmak olacak. Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup etmesi halinde grup aşamasını 3 puanla tamamlayacak.

KRİTİK RAKİPLER SIRBİSTAN VE ÇEKYA

Son hafta öncesinde Türkiye, 1. Grup'ta -10 averajla puansız durumda bulunuyor. Aynı şekilde 2. Grup'ta Sırbistan -7, 3. Grup'ta ise Çekya -10 averajla henüz puan elde edemedi. 4. Grup'ta son sırada yer alan Norveç'in ise 3 puanı bulunuyor.

A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Sırbistan, geride kalan 5 karşılaşmadan puan çıkaramadı. Sırp ekibi, kalan son maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

A Ligi 3. Grup'ta yer alan Çekya da henüz puanla tanışamadı. Çekya, son karşılaşmasını Hırvatistan'a karşı oynayacak.

PLAY-OFF’A YÜKSELİRSEK KİMLE OYNAYACAĞIZ?

Eğer Türkiye play-off’a yükselirse, B Ligi grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Olası rakipler arasında daha önce Uluslar Ligi play-off’unda yenilen Macaristan, Dünya Kupası Avrupa eleme play-off’unda mağlup edilen Kosova ile Bosna Hersek ve Slovenya gibi takımlar bulunuyor.