UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçilmesine rağmen uzatma dakikalarında gelen golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de teknik heyet krizi derinleşiyor. Roma mücadelesinin ardından istifa kararı alan ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın doğrudan müdahalesiyle görevde tutulan İsmail Kartal, hem soyunma odasında zedelenen otoritesini toparlayamadı hem de sahada beklenen oyun ritmini yakalayamadı. Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık hezimetin ardından yükselen tepkiler, Slavia Prag maçında tribünlerin istifa tezahüratlarıyla tavan yaptı. Önümüzdeki günlerde oynanacak Galatasaray derbisinden çıkacak olumsuz bir sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

LİSTE BAŞINDA MONTELLA VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre normal şartlarda görev süresi boyunca hoca istikrarına önem veren ve 20 yıllık başkanlık geçmişinde Werner Lorant, Vitor Pereira ve Ersun Yanal örnekleri haricinde sezon ortasında antrenör değişikliğine pek yanaşmayan Aziz Yıldırım'ın dahi Kartal konusundaki ısrarından vazgeçmek üzere olduğu öğrenildi. Yönetim kurulunda İsmail Kartal aleyhine yükselen seslerin artması ve özellikle yabancı futbolcuların taktik tercihlerden duyduğu rahatsızlığın ayyuka çıkması, değişimi kaçınılmaz hale getirdi. Sarı-lacivertli kulislerde konuşulan en güçlü adayın ise Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Vincenzo Montella olduğu ifade ediliyor.

KEREM İLE TARAFTAR ARASINDA İPLER KOPTU

Sarı-lacivertli ekipte saha kenarındaki belirsizliğin yanı sıra futbolcular ile tribünler arasındaki gerilim de tırmanıyor. Bir süredir sergilediği formsuz grafikle eleştirilerin odak noktası haline gelen Kerem Aktürkoğlu, Slavia Prag karşılaşmasında tribünlerden yükselen protestolara alkışlarla karşılık vererek camiadaki yangının fitilini ateşledi. Takımdaki kredisi tükenen ve karşılaşmanın ardından stadyumu tek başına terk eden milli futbolcunun bu tavrı, taraftarla arasındaki ince bağı tamamen kopardı. Derbi öncesi camiadaki huzursuzluğu artıran bu hareketin ardından, taraftarların yıldız oyuncuya yönelik tepkilerinin sürmesi bekleniyor.