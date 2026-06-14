24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Avustralya'ya karşı 2-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Gruptan çıkmanın pamuk ipliğine bağlı olduğu turnuvada, mağlubiyetin ardından akıllara 'Gruptan nasıl çıkarız?' sorusu düştü...

PARAGUAY KARŞISINDA 'TAMAM MI; DEVAM MI?' MAÇI

D Grubu'nda ABD'nin ilk maçta Paraguay'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından Millilerimizin Avustralya'ya 2-0'lık yenilgisi, hesapları karıştırdı... Önümüzdeki Paraguay maçı, "Tamam mı; devam mı?" niteliği kazandı.

EN İYİ SENARYO

Paraguay'ı yendiğimiz en iyi senaryoda ABD'nin de Avustralya'yı yenmesi gerekiyor. Ardından Avustralya'nın Paraguay'a puan kaybetmesi halinde gruptan kesin olarak çıkıyoruz. Son maçta ABD karşısında alacağımız olası galibiyette liderlik ihtimalimiz dahi bulunuyor.

EN KÖTÜ SENARYO

En kötü senaryo ihtimali ise iki denklemli. Paraguay'a kaybettiğimiz olası senaryoda; ABD'nin de Avustralya'yı yenmesi halinde son maç oynanmadan turnuvaya veda etmiş oluyoruz. Bu durumda son maçta ABD'yi yenmek sonucu değiştirmiyor...