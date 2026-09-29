A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 4 basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından FIFA sıralamasında 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı maçların ardından 4 basamak geriledi.

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Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 yenildi.

Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa FIFA sıralamasında 3, İtalya 15 ve Belçika ise 8. sırada yer aldı.

FIFA SIRALAMASININ İLK 10'U

FIFA sıralamasında ilk 10 ülke ve puanları şöyle:

  1. İspanya: 2002.34 puan

  2. Arjantin: 1970.37 puan

  3. Fransa: 1957.10 puan

  4. İngiltere: 1916.38 puan

  5. Fas: 1806.87 puan

  6. Brezilya: 1802.90 puan

  7. Portekiz: 1797.39 puan

  8. Belçika: 1779.63 puan

  9. Hollanda: 1778.65 puan

  10. Meksika: 1754.16 puan