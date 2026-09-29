A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 4 basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından FIFA sıralamasında 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı maçların ardından 4 basamak geriledi.
Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 yenildi.
Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa FIFA sıralamasında 3, İtalya 15 ve Belçika ise 8. sırada yer aldı.
FIFA SIRALAMASININ İLK 10'U
FIFA sıralamasında ilk 10 ülke ve puanları şöyle:
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İspanya: 2002.34 puan
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Arjantin: 1970.37 puan
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Fransa: 1957.10 puan
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İngiltere: 1916.38 puan
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Fas: 1806.87 puan
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Brezilya: 1802.90 puan
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Portekiz: 1797.39 puan
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Belçika: 1779.63 puan
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Hollanda: 1778.65 puan
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Meksika: 1754.16 puan