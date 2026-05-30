24 yıl aradan sonra Dünya Kupası hasreti sona erdi, A Milli Takımımızın programı şekillendi. Hazırlık kampını ABD'nin Arizona eyaletinde yapacak olan kafilemiz ise D Grubu'ndaki diğer rakiplerine göre büyük bir dezavantaj yaşayacak.

HEM SICAK HEM YOL

Çöl iklimine sahip Arizona'da 45 dereceyi aşan ekstrem sıcaklıklarla mücadele edecek olan A Millilerimizin bir başka büyük sorunu daha bulunuyor... Maç takvimine göre Kanada ile Kaliforniya arasında git-gel yapmak zorunda olan takımımız, 4.200 kilometreden fazla yol kat edecek.

Gruptaki diğer rakiplerimiz Avustralya 2.100 kilometre; ABD 1.800 kilometre ve Paraguay ise 600 kilometre civarında yol yapacak.

A Milliler, ekstrem sıcaklıkların yanı sıra rakiplerine göre en az iki kat yol kat etme zorluğuyla da karşı karşıya kalacak...