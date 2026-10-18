Montella ile yolları ayıran TFF yeni teknik direktörlük için arayışlarını sürdürüyor… Arda Turan’dan olumsuz yanıt alan yönetim B ve C planlarını devreye soktu. Sabah’ın haberine göre TFF Abdullah Avcı’yı takımın başında görmek istiyor… TFF yönetimi Avcı’nın dışında başka bir alternatif ile de ilgileniyor. Bu plan doğrultusunda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa karşılaşmaları için Ay-Yıldızlı takımın başına getirilebileceği belirtildi.

'ŞU ANDA BİR ŞEY YOK'

Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta içi A Milli Takım iddialarıyla ilgili konuşmuştu. "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." diyen Avcı, "Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun." sözlerini sarf etmişti.