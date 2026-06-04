A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadrosu açıklandı. 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarının giyecekleri forma numaraları FIFA tarafından açıklandı.
İşte A Milli Futbol Takımı'nın forma numaraları:
1- Mert Günok, 2- Zeki Çelik, 3- Merih Demiral, 4- Çağlar Söyüncü, 5- Salih Özcan, 6- Orkun Kökçü, 7- Kerem Aktürkoğlu, 8- Arda Güler, 9- Deniz Gül, 10- Hakan Çalhanoğlu, 11- Kenan Yıldız, 12- Altay Bayındır, 13- Eren Elmalı, 14- Abdülkerim Bardakcı, 15- Ozan Kabak, 16- İsmail Yüksek, 17- İrfan Can Kahveci, 18- Mert Müldür, 19- Yunus Akgün, 20- Ferdi Kadıoğlu, 21- Barış Alper Yılmaz, 22- Kaan Ayhan, 23- Uğurcan Çakır, 24- Oğuz Aydın, 25- Samet Akaydin, 26- Can Uzun.