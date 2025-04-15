2003 yılında Nijerya’da doğan ve yeteneği keşfedilerek 13 yaşında Türkiye'ye getirilen Adem Bona, milli takım tercihi hakkında konuştu.

Philadelphia 76ers formasıyla NBA'deki ilk yılını geçiren 22 yaşındaki oyuncu, U16’dan U20’ye kadar tüm alt yaş gruplarında Türkiye forması giyse de düzenlenen basın toplantısında kafaları karıştırdı.

'KARAR VERMEM GEREKECEK'

Türkiye A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ın EuroBasket 2025 için yapabileceği olası bir daveti ilgili soruyu yanıtlayan 22 yaşındaki oyuncu "U16’dan U20’ye kadar neredeyse tüm alt yaş gruplarında milli takım formasını giydim. Bu yüzden Türk Milli Takımı benim için çok değerli. Aynı zamanda Nijeryalıyım. Nijerya Milli Takımı da benim için çok önemli. Aslında herhangi bir önceliğim yok. İki ülkeyi de eşit derecede temsil ediyorum. Ancak yaz aylarında bir karar vermem gerekecek. Benim için büyük bir öğrenme süreciydi. Elbette inişler ve çıkışlar yaşadım. Kişisel olarak takımıma nasıl yardımcı olacağımı ve kendimi nasıl geliştireceğimi öğrendim. Buna hızlıca adapte oldum” dedi.

Adem Bona, NBA'de 57 maça çıktığı normal sezonu 5.6 sayı, 4.1 ribaund, 1.2 blok, 0.5 asist ve 0.4 top çalma ortalamaları ile tamamladı.

Türkiye forması ile 2018 FIBA U16 Avrupa Şampiyonası’nda bronz, 2019 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda ise gümüş madalya kazanan Adem Bona, 2022 FIBA U20 Avrupa Şampiyonası’nda da turnuvanın en iyi beşine seçildi.