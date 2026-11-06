A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu Sergen Yalçın tarafından açıklandı

CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Milli Takım kadrosu bu kez canlı yayında açıklandı… Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından duyurulan aday kadroda şu isimler yer aldı:

Berke Özer - Ersin Destanoğlu - Serhat Öztaşdelen - Uğurcan Çakır - Abdülkerim Bardakcı - Ahmetcan Kaplan - Emirhan Topçu - Eren Elmalı - Ferdi Kadıoğlu - Merih Demiral - Mustafa Eskihellaç - Ozan Kabak - Zeki Çelik - Arda Güler - Can Uzun - Hakan Çalhanoğlu - İsmail Yüksek - Orkun Kökçü - Salih Özcan - Aral Şimşir - Barış Alper Yılmaz - Deniz Gül - Enes Ünal - İlhan Fakılı - Oğuz Aydın - Yunus Akgün

10 İSMİ ÇAĞIRMADI

Tecrübeli teknik adamın açıkladığı aday kadroda önemli değişiklikler yaşanırken, bir önceki milli takım kadrosunda bulunan 10 futbolcuya bu kez davet gönderilmedi.

Son milli takım kadrosunda yer almasına rağmen yeni kadroya davet edilmeyen futbolcular şöyle:

Altay Bayındır- Okan Kocuk - Adil Demirbağ (Sakat) - Samet Akaydin - Bartuğ Elmaz - Demir Ege Tıknaz - Melih Kabasakal - İrfan Can Kahveci - Kerem Aktürkoğlu - Mert Müldür

'TELEFON AÇMAMA GİBİ BİR DURUM YOK'

Sergen Yalçın kadroyu açıklamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı… Bazı futbolcuların telefonlarına çıkmadığı iddialarına cevap veren Yalçın şu açıklamayı yaptı: “Doğru bilgileri alıp, doğru haber yapalım. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok. Oyuncularımız hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek size zarar verir. Burası halkın Milli Takım'ı. 60'a yakın oyuncudan oluşuyor havuz. 26 oyuncu çağıracağız. Son dakika bir kaleciyi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardık. Başakşehir'in kalecisi sakatlandı."

BERKE ÖZER NEDEN ÇAĞRILMIYORDU?

Milli kaleci Berke Özer 12 Ekim 2025 tarihinde Bulgaristan maçında kadroya alınmamasının ardından milli takım kampından ayrılmıştı… TFF Berke Özer’in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıklamıştı. Milli kaleci daha sonra Montella tarafından kadroya dahil edilmedi.