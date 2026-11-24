Sağ alt baldır dış kısmındaki kas bölgesinde tespit edilen kısmi kanama ve ödem nedeniyle geçtiğimiz günlerde A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Aral Şimşir'in tedavi süreci yakından takip ediliyordu. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Eyüpspor mücadelesi öncesinde takıma katılarak antrenmanlara başlayan genç futbolcunun, Göztepe maçında süre alacak seviyeye gelmesi bekleniyordu.

Ancak Hasan Tüncel'in aktardığı habere göre; 24 yaşındaki kanat oyuncusunun sahalara dönüş planında aksama meydana geldi. Bordo-mavili taraftarların geri dönüşünü dört gözle beklediği Aral Şimşir'in takıma katılışında bir haftalık gecikme yaşanacağı bildirildi.

BU SEZON 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Teknik heyetin hücum hattındaki önemli alternatiflerinden biri olan Aral Şimşir, bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.