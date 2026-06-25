2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Millilerde, son idmanda yaşanan bir olay ortalığı karıştırdı. KEREM’DEN YUNUS’A OLAY TEPKİ Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaraylı eski takım arkadaşı Yunus Akgün'e hitaben kullandığı ifadeler dikkat çekti. Aktürkoğlu'nun Yunus Akgün'e "Lan gerizekalı" dediği anlar kameralara yansıdı. İkilinin diyaloğu kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı ifadeler bazı futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu.

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