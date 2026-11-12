A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki beşinci maçında İzmir'de ağırladığı Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Türkiye, bu sonuçla 1. Grup'u son sırada tamamlamayı garantiledi ancak doğrudan B Ligi'ne düşmesi henüz matematiksel olarak kesinleşmedi.

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkan milliler, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle öne geçti. Üstünlüğünü koruyamayan ay-yıldızlı ekip, sahadan puansız ayrıldı ve beş maç sonunda 0 puanda kaldı.

DÖRT SONUNCUDAN İKİSİ DOĞRUDAN DÜŞECEK

UEFA'nın 2026/27 sezonundaki statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynayacak.

Türkiye'nin doğrudan düşmekten kurtulması için grup sonuncuları arasında en iyi iki takım arasına girmesi gerekiyor. Millilerin A Ligi'nde kalabilmesi için daha sonra play-off engelini de aşması gerekecek.

SON MAÇ FRANSA İLE

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Türkiye'nin bu karşılaşmada alacağı sonuçla birlikte Sırbistan, Çekya ve Norveç'in kalan maçları, doğrudan düşecek takımları belirleyecek.