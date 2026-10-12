Vincenzo Montella dönemi sonrası yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik bir gelişme yaşandı. TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın yeni patronunu belirleme sürecinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Federasyon binasında gerçekleştirilen son toplantıda yerli teknik adam seçenekleri değerlendirilirken masaya gelen tek isim Arda Turan oldu. TFF yönetimi, 39 yaşındaki genç çalıştırıcıya teklif götürülmesi hususunda ortak karara vardı.

İSTANBUL'A GELDİ İLK CEVABINI VERDİ

Cuma günü Shakhtar Donetsk'in başında sahaya çıkan Arda Turan, cumartesi günü özel uçakla İstanbul'a geldi. Ailesiyle buluşarak A Milli Takım'dan gelen teklifi masaya yatıran başarılı teknik adamın, yapılan ilk temastaki tutumu dikkat çekti.

Ukrayna temsilcisini zorlu süreçte bırakmak istemediğini belirten Turan'ın ilk yanıtı şu şekilde oldu:

"Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam."

ÇİFTE GÖREV FORMÜLÜ MASADA

Genç çalıştırıcının hassasiyeti üzerine TFF yönetimi esnek bir teklifle yanıt vererek "Hem kulübünü hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisinde bulundu. Arda Turan'ın bu seçeneği değerlendirmek üzere Shakhtar Donetsk yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Arda Turan'ın Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Ukrayna ekibinin başında bu sezon 10 resmi maça çıkan 39 yaşındaki teknik adam; 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik başarılı bir grafik yakaladı.

OLMAZSA ROTA YABANCI

Basında farklı yerli isimler yazılıp çizilse de TFF'nin gündeminde Arda Turan dışında ikinci bir yerli aday yer almıyor. Turan ile anlaşma sağlanamaması halinde federasyon yönetiminin rotası tamamen yabancı teknik adamlara çevrilecek.