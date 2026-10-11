TFF yönetimi, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile vedalaşıldığını yayımladığı resmi teşekkür mesajıyla duyurdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde Montella ile bir araya gelerek hizmetlerinden dolayı kendisine bizzat teşekkür edeceği bildirildi.

Veda sürecinin ardından kolları sıvayan federasyon kurmayları, milli takımı yeniden ayağa kaldıracak teknik adamı bulmak için görüşmelere başladı.

TURAN SESLERİ VE TERİM VETOSU

A Milli Takım için masadaki yerli teknik adam seçeneklerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı:

Arda Turan: Shakhtar Donetsk'teki başarılı performansıyla listenin 1 numaralı adayı durumunda. Ancak genç çalıştırıcının, Ukrayna temsilcisindeki çıkışını sürdürüp gelecekte İspanya, İtalya veya İngiltere gibi dev liglerde görev alma hedefi nedeniyle şimdilik milli takıma sıcak bakmadığı öğrenildi.

Şenol Güneş ve Fatih Tekke: Şu an boşta olan tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ile Fatih Tekke de TFF kulislerinde konuşulan diğer yerli isimler arasında yer alıyor.

Fatih Terim: Yaklaşık 15 aydır takım çalıştırmayan Fatih Terim ismine ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun soğuk baktığı öne sürüldü. Hacıosmanoğlu'nun, Terim'in 2026 Dünya Kupası sürecinde A Milli Takım'a yönelik gerçekleştirdiği sert eleştiriler nedeniyle bu seçeneğe sıcak bakmadığı ifade edildi.

YABANCILARDA TANIDIK İSİM

TFF yönetiminin temel hedefi; kariyeri ve başarıları tartışılmayacak, tüm Türkiye'yi yeniden A Milli Takım etrafında birleştirecek üst düzey bir profille anlaşmak.

Federasyonun yabancı aday listesinde yer alan 3 isim şu şekilde şekillendi:

Julian Nagelsmann: Geçtiğimiz aylarda Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı.

Didier Deschamps: Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferleri yaşayan ve yakın zamanda görevini bırakan tecrübeli Fransız teknik adam.

Vitor Pereira: Süper Lig dinamiklerini yakından tanıyan ve daha önce Fenerbahçe'de iki farklı dönem görev yapan Portekizli çalıştırıcı.