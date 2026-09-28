UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’un ikinci haftasında A Milli Takım, bugün saat 21.45’te Bursa’da İtalya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Fransa’ya 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Belçika’ya 2-0 yenilen İtalya karşısında gruptaki ilk galibiyetini almak ve moral bulmak için sahaya çıkacak. Günün diğer randevusunda Belçika-Fransa maçı var. Bu maçtan çıkacak sonuca göre, İtalya’yı yenersek grupta yeniden iddialı konuma geliriz. Fransa maçında kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır cezalı.

ORKUN KÖKÇÜ İDMANA ÇIKTI

HAKAN Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamıyor. Dünkü idmana çıkan Orkun Kökçü’nün durumu bugün belli olacak. Ayrıca Mert Müldür ve Rıdvan Yılmaz da sakatlar listesinde bulunuyor. Kalede Uğurcan’ın yerine Altay Bayındır görev yapacak. Bursa’daki maç, her iki taraf için de kritik önem taşıyor. Montella’nın öğrencileri, “Çizmeyi giyeriz, yolumuza bakarız” sloganıyla sahaya çıkacak ve tribünlerin coşkulu desteğiyle üç puana ulaşmayı hedefleyecek.