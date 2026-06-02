2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, uğurlama töreniyle ABD'ye gitti.

İstanbul Havalimanı'nda yeni hizmete giren JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali önündeki törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İGA Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen katıldı. Güvenlik eşliğinde özel otobüsle havalimanına gelen ay-yıldızlılar, çiçeklerle karşılanırken bando ekibi de törende hazır bulundu.

Özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden millileri yolcu eden Bakan Osman Aşkın Bak, futbolculara başarı dileyerek, "İnşallah yolun sonu final olur." dedi. Karşılamanın ardından milli takım heyeti, ABD'ye gitmek üzere uçağa geçti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye hareket edecek.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk mücadelesinde ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşılaşacak.