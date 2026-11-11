A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Enes Ünal, eski teknik direktör Vincenzo Montella döneminde kadroya çağrılmamasına ilişkin soruları yanıtladı. Montella ile iyi bir iletişimi olduğunu belirten milli futbolcu, İtalyan teknik adamın tercihine saygı duyduğunu ifade etti.

Montella dönemine ilişkin değerlendirmesinde Ünal, "Uzun süre sonra oynamaya başlamıştım. Tabii ki beklentiniz oluyor. Burası bir hizmet yeri. Bir patron var, hocalarımız liderimiz. Vincenzo Montella, o gün öyle bir tercih yaptı. Saygı duyuyorum. O daha farklı bir şekilde oynamak istiyordu. Benim için önemli olan şey bugün burada olmak." dedi.

'FUTBOL BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ'

Yeniden milli takımda olduğu için mutlu olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ünal, "Bizim için milli takım hizmet yeri. Burada bulunmak, ülkemize hizmet edebilmek çok önemli. Hocama da bu şansı tekrar bana tanıdığı için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Şans bulması halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını ve mücadeleden kaçmayacağını belirtti.