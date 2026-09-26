A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, İtalya karşılaşması öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella gözetiminde yapılan antrenmanda, Fransa maçında ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan taktik çalışmasıyla sona erdi. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından bu yana idmanlara katılamayan Orkun Kökçü, antrenmanda fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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