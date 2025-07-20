Fransa'nın Rennes takımında forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel bir süre önce yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti.

O dönem parmaklarındaki yüzükle dikkat çeken Ala Tokel evlilik hakkında "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum" demişti. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden iklilinin ayrılık haberini almıştık.

Bertuğ Yıldırım şimdi yeni aşkıyla gündeme geldi. Yıldırım gönlünü bu kez güzelliğiyle dikkat çeken Oriana Correia Gomes oldu.

Güzel modelin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu sürpriz aşk, gündeme bomba gibi düştü.

Miss Universe Spain yarışmasının finalistleri arasında yer alan Correia 22 yaşında.