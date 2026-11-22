FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda iki oyuncu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacağını duyurdu. Federasyonun açıklamasında, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncularımız Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmelerini temenni ederiz." denildi.

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