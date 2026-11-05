Napoli'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya deplasmanda 4-1 yenilmesinin ardından Vincenzo Montella'nın adı olası teknik direktör adayları arasında anıldı. Tuttomercato'nun haberine göre, teknik direktör Massimiliano Allegri istifayı düşünmüyor; Napoli yönetiminin de şu anda ayrılık planı bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Francesco Farioli yönetimindeki Porto'ya kaybeden Napoli, bu sezon oynadığı 14 maçta yedinci yenilgisini aldı. Ligde de inişli çıkışlı bir grafik çizen takımda Kevin de Bruyne ile Lorenzo Lucca, Porto karşılaşmasında kısa süreli bir tartışma yaşadı.

POLITANO'DAN MAÇ SONU MESAJI

Napoli'nin deneyimli oyuncularından Matteo Politano, karşılaşmanın ardından, "Keşke takımdan başka bir isimler gelip olayları açıklayabilseydi, her zaman olduğu gibi biz İtalyanlar değil." dedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Politano'nun bu sözlerle Andre-Frank Zambo Anguissa veya Amir Rrahmani'yi kastetmiş olabileceği öne sürüldü. Takımdaki krizin temelinde alınan sonuçlar ve yenilgi sayısının fazlalığının bulunduğu aktarıldı.

ALLEGRI'NİN PLANI MİLLİ ARA

Tuttomercato'nun haberine göre Allegri, Lazio maçından sonra verilecek milli takım arasında ekibini toparlamayı umuyor. Haberde, olası bir ayrılık halinde değerlendirilebilecek isimler arasında Julian Nagelsmann, Arne Slot, Eddie Howe, Thiago Motta, Igor Tudor ve Kasper Hjulmand sayıldı.

Son olarak A Milli Takım'da görev yapan Vincenzo Montella da uygun adaylardan biri olarak gösterildi. Haberde, Montella'nın Türkiye'deki uzun döneminin ardından İtalya'daki kariyer seçeneklerini yeniden değerlendirmek istediği ileri sürüldü.