İsveç'in Hammarby takımında forma giyen 21 yaşındaki Montader Madjed'in Irak Milli Takımı'na katılmayı reddetmesinin ardından Al-Shorta Yönetim Kurulu Üyesi Adi al-Rubaie, futbolcuyu ölümle tehdit etti. Irak Futbol Federasyonu, açıklamayı kınayarak yönetici hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

Dijlah televizyonunda konuşan Al-Rubaie, Madjed'i hedef alarak “Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm” dedi. Program sunucusunun bu ifadelerin aşırı olup olmadığını sorması üzerine ise “Hayır, kesinlikle abartılı değil” yanıtını verdi.

FEDERASYONDAN YASAL İŞLEM ÇAĞRISI

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmed Al-Falluji, futbolcunun milli takım tercihi nedeniyle tehdit edilmesini kınadı. Al-Falluji, “Bu iğrenç bir açıklama. Bu sözleri sarf eden kişi hakkında yasal işlem başlatılmalı” ifadelerini kullandı.

Al-Rubaie hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

IRAK FORMASIYLA DÖRT MAÇA ÇIKTI

İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Madjed, alt yaş kategorilerinde İsveç Milli Takımı'nın formasını giydi. Milli takım tercihini 2023'te Irak'tan yana kullanan futbolcu, Irak A Milli Takımı'nda dört karşılaşmada görev aldı.

Bu yılın başlarında arkadaşlarının Irak Milli Takımı ile alay ettiği bir videonun ortaya çıkması, Madjed ile milli takım arasındaki ilişkileri olumsuz etkiledi. Yaşananların ardından hatasını kabul eden futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

''ŞİMDİLİK HERHANGİ BİR YERE UÇMAK İSTEMİYORUM''

İlişkilerin düzelmeye başlaması üzerine Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, Madjed'i yeniden kadroya davet etti. Ancak genç oyuncu bu kez milli takıma katılmak istemediğini bildirdi.

Madjed, kararının gerekçesini “Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum” sözleriyle açıkladı.